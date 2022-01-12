Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии на 8,6%

12:09, 12 января 2022, ПАИ

Президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии на 8,6%, сообщает ТАСС.

«Принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года. Поэтому предлагаю проиндексировать пенсии чуть даже выше инфляции, сейчас она смотрится как 8,4 %, на 8,6 %, с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет. Прошу правительство в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение», – сказал Владимир Путин.

Таким образом, предложенная Владимиром Путиным индексация пенсий будет выше уровня инфляции.