Лукашенко упрекнул Путина за то, что тот не берёт его в Туву

16:25, 20 января 2022, ПАИ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку упрекнул российского лидера Владимира Путина за то, что тот его не берет на отдых в Туву. Об этом пишет РИА Новости.

«Я часто его (президента России. — Прим. ред.) упрекаю, мол, махнул сам туда, а меня в очередной раз забыл забрать с собой. Он говорит: «Слушай, ну ты мог бы уже давно сам туда слетать и посмотреть». Хотелось бы глянуть на этот сказочный край, который я видел только в кино и на картинках», — рассказал Лукашенко на встрече с тувинской делегацией.

Лукашенко встретился с главой Тувы Владиславом Ховалыгом, они обсудили экономическое сотрудничество. По словам белорусского президента, Минск готов незамедлительно принять необходимые для развития кооперации решения. Он также выступил за налаживание контактов в сфере промышленного сотрудничества, трансфера технологий и экспорта услуг.

