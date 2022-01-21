Более 343 млн человек в мире заразились COVID-19
По состоянию на утро 21 января в мире зарегистрировано 343 322 736 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.
Жертвами коронавируса стали 5 593 646 человек. Количество выздоровевших – 276 430 974.
Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 70 544 862. В этой стране от коронавируса умерли 883 903 человека, выздоровело – 44 047 799.
Россия по абсолютному количеству заражённых находится на шестом месте. Здесь коронавирусом заболел 10 938 261 человек, 9 950 333 пациента выздоровели, 324 060 – умерло.
Как вы относитесь к родительским чатам в соцсети?
О чипах, редких именах и человеческой глупости – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
Куньинский филиал Великолукской межрайонной больницы получил автомашину после ремонта
В администрацию Псковской области поступили жалобы на плохое отопление в школах региона