Тело 64-летней женщины обнаружили на месте пожара в Псковском районе

09:43, 21 января 2022, ПАИ

20 января в СНТ «Черняковицы-1» Псковского района сгорел садовый дом. На месте пожара обнаружили тело женщины, сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.

20 января в 12:01 поступил вызов о возгорании садового дома. На место прибыла пожарно-спасательная часть №3 в составе девяти человек на двух автоцистернах. Организован подвоз воды от пожарного водоема, находящегося в 400 метрах от места пожара.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за аварийного режима работы электросети дачного дома.

21 января в 00:02 в Новосокольниках на улице Великолукской в автомобиле Volkswagen Toureg 2003 года выпуска выгорел моторный отсек. Предположительная причина - короткое замыкание электропроводки внутри моторного отсека автомобиля.