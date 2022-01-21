Тело 64-летней женщины обнаружили на месте пожара в Псковском районе
20 января в СНТ «Черняковицы-1» Псковского района сгорел садовый дом. На месте пожара обнаружили тело женщины, сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.
20 января в 12:01 поступил вызов о возгорании садового дома. На место прибыла пожарно-спасательная часть №3 в составе девяти человек на двух автоцистернах. Организован подвоз воды от пожарного водоема, находящегося в 400 метрах от места пожара.
По предварительным данным, возгорание произошло из-за аварийного режима работы электросети дачного дома.
21 января в 00:02 в Новосокольниках на улице Великолукской в автомобиле Volkswagen Toureg 2003 года выпуска выгорел моторный отсек. Предположительная причина - короткое замыкание электропроводки внутри моторного отсека автомобиля.
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