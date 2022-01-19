Совет Госдумы обсудит проект обращения к президенту о признании ДНР и ЛНР

09:47, 21 января 2022, ПАИ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о проведении на следующей неделе консультаций с главами фракций по внесенному депутатами от КПРФ проекту обращения к президенту России о признании ДНР и ЛНР, затем его обсудит Совет Госдумы. Об этом политик написал в своём Telegram-канале.

Вячеслав Володин также подчеркнул, что считает необходимым искать решения, которые могут обеспечить безопасность граждан России и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР. «Совершенно очевидно одно: решения по обеспечению безопасности наших граждан и соотечественников в ДНР и ЛНР необходимо искать», – отметил Вячеслав Володин.

Он добавил, что сегодня видно игнорирование минских соглашений президентом Украины Владимиром Зеленским. «НАТО хочет оккупировать Украину. И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить», – подчеркнул Вячеслав Володин.

Напомним, что депутаты от фракции КПРФ 19 января внесли на рассмотрение Госдумы проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Согласно документу, Госдума обращается к главе государства с просьбой рассмотреть вопрос о признании провозглашенных республик в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. В тексте говорится, что депутаты считают обоснованным и морально оправданным признание ДНР и ЛНР.