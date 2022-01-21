Устремленные к знаниям: три истории аспирантов ПсковГУ

15:31, 21 января 2022, ПАИ

Четыре года в бакалавриате, два в магистратуре - казалось бы, что еще надо для счастья и заветного диплома о высшем образовании. Но есть те, кто «стремится достичь» большего - именно так переводится с латыни слово «аспирант». Филология, информатика, физика, психология, экономика, юриспруденция, педагогика - молодые ученые исследуют новые области науки и воплощают в жизнь идеи и эксперименты, которые меняют наши привычные представления о людях, вещах и событиях. Сегодня аспирантура Псковского государственного университета - это 12 направлений подготовки научно-педагогических кадров по 23 программам. В вузе обучаются 122 аспиранта. Среди них - жители не только России, но также Китая, Ирака, Узбекистана и Украины. Мы поговорили с молодыми учеными ПсковГУ и выяснили, почему они идут в науку, над какими темами работают и зачем им нужен диплом кандидата.

Большие данные

Ни для кого не секрет: интернет постоянно собирает информацию о нас. Что мы ищем, какие видео смотрим, что заказываем в онлайн-магазинах – Сеть прекрасно знает об этом и то и дело «подкидывает» нам рекламу «по интересам». Российское законодательство пока не определило своего отношения к таргету, но уже понятно: это вопрос времени.

В числе юристов, которые в настоящее время осмысляют технологии Big Data с точки зрения гражданских норм, – аспирант-второкурсник ПсковГУ Евгений Климко. Тема IT-права заинтересовала его еще в студенческие годы учебы в Калининграде. Там же он познакомился и со своим будущим научным руководителем – ныне проректором Псковского государственного университета по учебной работе и международной деятельности Ольгой Серовой.

Сейчас Евгений живет и работает в Санкт-Петербурге: он является юристом группы по интеллектуальной собственности международной сети компаний Deloitte, которая входит в «большую четвёрку» аудиторских компаний. По признанию нашего собеседника, аспирантура дает ему возможность оставаться в контексте актуальной научной среды и ее трендов, а перспектива получения статуса кандидата юридических наук предоставляет отличный шанс на продвижение по карьерной лестнице.

Тема диссертации Евгения Климко на данный момент сформулирована как «Большие пользовательские данные» в качестве объекта гражданских прав». По мнению аспиранта, его исследование поможет сформулировать новые подходы для законодателя к вопросам защиты интересов граждан и предпринимателей, которые сейчас пытаются урегулировать на государственном уровне.

«Технологии таргетированной рекламы активно вошли в российскую коммерческую среду, - объясняет Евгений. - Моя диссертация основана на том, что я пытаюсь применить уже ранее созданную конструкцию гражданского права к новым структурам, поднимая тему защиты персональных данных и интересов граждан при взаимодействии с крупными компаниями. В России действует 152 ФЗ «О персональных данных», однако он уже не в полной мере соответствует современной действительности. Существует много законодательных инициатив по изменению некоторых его положений. Стоит учесть также опыт работы с этой проблематикой наших западных и белорусских коллег».

Наш собеседник уверен: если студент целеустремленно погружен в определенную тему, мотивирован на ее развитие, аспирантура – отличный выбор. Кроме того, перед поступлением важно проанализировать запросы рынка трудоустройства, спланировать собственную занятость, оценить уровень подготовки своих коллег и, конечно же, найти научного руководителя. А дальше все зависит исключительно от упорства и трудолюбия.

Это про науку

«Аспирантура – это про науку, - говорит молодой ученый ПсковГУ Александр Цветков. - Мне, в первую очередь, было интересно заниматься наукой и продолжить обучение. Кроме того, это возможность построить карьеру в научной сфере. Также аспирантура дает новый уровень знаний и опыта: работодатели с большим удовольствием берут на работу людей с ученой степенью».

Александр с детства хотел заниматься наукой, а в старших классах понял, что физика – это его. К моменту окончания школы сомнений в выборе уже не было: он поступил на специальность «физика конденсированного состояния». В студенческие годы его вдохновлял пример сотрудников кафедры физики ПсковГУ и непосредственно его научного руководителя - доктора физико-математических наук, профессора Владимира Соловьева. На данный момент он уже оканчивает аспирантуру – учиться осталось всего полгода.

Если говорить формальным языком, Александр занимается разработкой материалов с заранее заданными свойствами, которыми можно управлять, изменяя методику эксперимента. Такие материалы могут применяться в различных сферах. Например, можно совершенствовать оптический способ передачи данных и электрической проводимости материалов, а также делать быстрее и надежнее оптоволоконные сети, по которым сейчас идет самый быстрый и надежный интернет.

«Осторожно, сейчас будут сложные термины, - предупреждает Александр в ответ на нашу просьбу рассказать о сфере его научных интересов. - Мои исследования направлены на изучение оптических и электрических свойств нанокомпозитов. Для простого человека очень непонятно. Но если «перевести» эту формулировку на обычные реалии, то, исследуя различные модификации (рецепты) нанокомпозитов, можно обнаружить интересные эффекты. Например, у образца будет крайне низкое электрическое сопротивление, следовательно, при использовании таких материалов устройства будут меньше подвержены перегреву и не только. Это довольно утрированный пример, но суть в том, что мы ищем уникальные свойства материалов, которые потом могут быть использованы в самых разнообразных сферах. В целом когда-то так и появились транзисторы, микропроцессоры и впоследствии наши умные гаджеты, которые каждый год становятся все совершенней, - все они и есть плод нанотехнологий».

По словам аспиранта, самой большой неожиданностью, которая случилась с ним в ходе исследования, стала новость о том, что Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) по итогам конкурса «Аспиранты» поддержал заявку по проекту «Экспериментальное исследование влияния типов пористых матриц и условий их заполнения наночастицами йода и серебра на электрические и оптические свойства нанокомпозитов», поданную Псковским государственным университетом. Данный проект реализуется Александром Цветковым под руководством профессора Соловьева при поддержке других сотрудников кафедры физики и совместной научно-исследовательской лаборатории физики нанокомпозиционных материалов Псковского государственного университета и Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе.

«Есть небольшое количество занятий с лекциями и практиками, определенные зачеты и, конечно, кандидатские экзамены, - рассказывает Александр о том, как организовано обучение в аспирантуре. - Однако стоит отметить, что в основном аспирантура про самостоятельность, определение развития своей научной деятельности. От студенчества отличается тем, что, работая в определенной области, стараешься чуть-чуть двинуть науку вперед. Главная обязанность аспиранта - успешно сдать кандидатские экзамены (иностранный язык, философия, профильный предмет - для меня физика). Помимо этого, успешно аттестоваться по окончании аспирантуры. А для этого уже нужно заниматься научной деятельностью, участвовать в написании статей, конференциях, грантах и так далее».

Случайности не случайны

Если нашим предыдущим двум героям еще только предстоит защита диссертаций, то для Маи Муратовой это событие уже произошло. Кажется, еще совсем недавно она поступила в университет, а сегодня уже собирает документы для получения диплома кандидата филологических наук.

Мая окончила специалитет по иностранным языкам (изучала немецкий и английский), начала работать в Научно-образовательной лаборатории ПсковГУ «Социогуманитарная регионика», исследующей псковский фольклор и говоры под руководством Натальи Большаковой. Как говорит аспирантка, после нескольких лет работы она «по счастливой случайности» поступила в магистратуру вуза, но уже по другому профилю - «Теория и методика обучения неродному языку: русский язык как иностранный».

Когда Мая окончила обучение, на кафедре ей предложили преподавать небольшой курс у студентов-иностранцев. Это дало новый стимул и заинтересованность в научно-методической проблематике, которая и привела девушку в аспирантуру. Весь ее учебный, междисцплинарный и научный опыт сошлись в теме диссертации - «Формирование лингвокраеведческой компетенции иностранных студентов-русистов с учетом профессиональной направленности обучения». На тот момент Мая Муратова определилась не только с темой, но и с научным руководителем: им стала профессор ПсковГУ Татьяна Никитина, которая руководила работой над ее магистерским дипломом.

Важной составляющей исследования аспирантки, которая защитилась 16 декабря прошлого года в Казанском федеральном университете, стал классический педагогический эксперимент: в двух группах иностранных студентов был проведен срез знаний на основе анкеты из 10 вопросов и заданий. Ответы выявили уровень сформированности лингвокраеведческой компетенции учащихся. Проще говоря, молодой ученый выяснила, насколько студенты, приехавшие в Псков из других государств, знакомы с местным «колоритом»: знают ли названия улиц и памятников города, имеют ли представление о специфике наших праздников, обычаев, сказок, осведомлены ли о работе по изучению народных говоров в ПсковГУ. Затем у одной из групп начались занятия, на которых они осваивали материал по 4 тематическим модулям. По результатам был проведен еще один срез знаний, который показал, что уровень знаний тех, кто учился по обновленной программе, выше.

«Время обучения в аспирантуре было динамичным, насыщенным, - делится впечатлениями Мая. - Мы попали в тот набор, когда нужно было сдавать зачеты, экзамены, поэтому наш учебный год был похож на студенческий. Одним из самых ярких моментов для меня стало участие в финале конкурса «Магистры русского языка», организованного Государственным институтом русского языка имени Пушкина, по результатам которого я была направлена на двухмесячную стажировку в Болгарию. Это был замечательный опыт работы с местными студентами, которые очень хорошо себя проявили, живо откликались на все. Было самое начало пандемии, но, несмотря на это, мы плодотворно поработали. Я до сих пор поддерживаю связь с директором Русского центра Варненского свободного университета имени Черноризца Храбра профессором Галиной Шамониной. У нас вышла совместная публикация в болгарском журнале Web of Science».

По мнению Маи Муратовой, учеба в аспирантуре – важный этап для тех молодых людей, которые планируют связать свою будущую деятельность с университетом. Это, прежде всего, возможность общения с профессорско-преподавательским составом, накопления знаний и умений, залог дальнейшего продвижения в научной среде, основа роста и развития личности.

«Защита дает понимание: ты достиг того, к чему стремился, - говорит Мая Муратова. - Я бы советовала учебу в аспирантуре всем, у кого есть интересная тема и такой же замечательный руководитель, как у меня. Мне кажется, нет слов, которых было бы достаточно для того, чтобы выразить мою благодарность Татьяне Геннадьевне Никитиной».

Впереди у всех наших героев – новые поиски и новые достижения. Пожелаем им успехов, а тем, кто пока еще только раздумывает о том, поступать или нет, - сделать правильный выбор.

Материал подготовлен пресс-службой ПсковГУ.