Воду отключили в центре Пскова из-за протечки

10:18, 21 июля 2025, ПАИ

Водоснабжение временно отключили в нескольких многоквартирных домах в центре Пскова из-за протечки на водопроводе, сообщили ПАИ в пресс-службе предприятия «Горводоканал».

Вечером в воскресенье, 20 июля, специалисты предприятия обнаружили протечку на магистральном водопроводе диаметром 500 миллиметров. В результате временно приостановлена подача холодной воды в семи многоквартирных домах. Под отключение от водоснабжения попали дом № 5а на Рижском проспекте, дома № 6, 6а, 10, 4в, 5/12 на улице Максима Горького, а также дом № 6 на улице Пароменской.

С 9:00 понедельника жителям обеспечивают раздачу воды через пожарный гидрант у дома № 6 на улице Пароменской.

На месте аварии работает ремонтная бригада горводоканала. На предприятии заверили, что специалисты делают всё возможное, чтобы возобновить водоснабжение как можно скорее.