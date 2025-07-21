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Общество

Воду отключили в центре Пскова из-за протечки

Водоснабжение временно отключили в нескольких многоквартирных домах в центре Пскова из-за протечки на водопроводе, сообщили ПАИ в пресс-службе предприятия «Горводоканал».

Фото: ПАИ

Вечером в воскресенье, 20 июля, специалисты предприятия обнаружили протечку на магистральном водопроводе диаметром 500 миллиметров. В результате временно приостановлена подача холодной воды в семи многоквартирных домах. Под отключение от водоснабжения попали дом № 5а на Рижском проспекте, дома № 6, 6а, 10, 4в, 5/12 на улице Максима Горького, а также дом № 6 на улице Пароменской.

С 9:00 понедельника жителям обеспечивают раздачу воды через пожарный гидрант у дома № 6 на улице Пароменской.

На месте аварии работает ремонтная бригада горводоканала. На предприятии заверили, что специалисты делают всё возможное, чтобы возобновить водоснабжение как можно скорее.

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