Вся правда об «омикроне» – пресс-конференция в медиацентре ПАИ

16:27, 21 января 2022, ПАИ

В медиацентре Псковского агентства информации прошла пресс-конференция, посвящённая ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Псковской области. О статистике заболевших в регионе, специфике симптомов и течения болезни у заражённых новым штаммом «омикрон» рассказали заместитель председателя комитета по здравоохранению региона Надежда Рагозина, руководитель территориального управления Роспотребнадзора Псковской области, главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук и главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИД, главный внештатный инфекционист Псковской области Елена Карзанова. Предлагаем вам текстовую трансляцию этого разговора.

О первых случаях «омикрона»

- Александр Васильевич, недавно губернатор Псковской области сообщил о первых 15 выявленных случаях омикрон-штамма в Псковской области. Можно какие-то подробности? Каким образом это было выявлено? И есть ли какие-то свежие данные?

А.Н.: Ситуация, в которой были выявлены эти штаммы, - абсолютно плановая ситуация. Мы на протяжении многих месяцев, еженедельно практически, направляли в Санкт-Петербург, в институт Пастера, пробы из числа выявленных на территории Псковской области для так называемого секвенирования. Секвенирование - это практически разбор вирусов на аминокислоты, который позволяет выявить тот или иной вид вируса. Такие исследования нам здесь недоступны, к сожалению, на территории области, этим занимаются в основном институты. В начале апреля, когда к нам пришел дельта-штамм, у нас произошла замена уханьского штамма на дельта-штамм в течение нескольких месяцев. А последнее время мы эту работу немножко активизировали, потому что мы предполагали, что в ближайшее время у нас на территории должен появиться штамм «омикрон». И поэтому, когда мы в пятницу направили 101 пробу… Пробы были отобраны здесь, в Пскове, и в северной части Псковской области, пока с этой территории, пока по югу мы данных не имеем. Когда мы отправили эту 101 пробу, то получили результат из института, что в 15 из них выявлен новый штамм «омикрон». Причем я хочу сказать, что это была случайная абсолютно выборка. Не то что мы искали по какой-то клинике или по специальным показателям. Поэтому статистика говорит, наука медицинская, что 100 случаев – это достаточно нормальная выборка, чтобы обобщать какие-то материалы, поэтому мы можем сказать, что практически 15% случаев, выявленных у нас здесь за последнюю неделю, это должен быть штамм «омикрон». Речь идет о нескольких сотнях случаев, а не именно об этих 15. Надо это представлять.

- Можно говорить, что сейчас уже несколько сотен случаев заболевания «омикроном» в Псковской области наверняка есть?

А.Н.: Конечно, конечно! Это есть наверняка, потому что это можно легко интерполировать на то число исследований, которое проводилось. Мы примерно отправили около 10% из того, что было исследовано, и получили положительные штаммы. Поэтому на 10 смело можно умножать эту цифру и представлять, что такое количество «омикрона» уже циркулирует у нас на территории области. Пока это сотни, но в связи с тем, что этот штамм является очень контагиозным, очень заразным, то следует предположить, что в достаточно близкое время, где-то в течение нескольких недель, процент «омикрона» будет нарастать среди числа заболевших, процент «дельты» сокращаться, «омикрон» нарастать, и количество его с каждой неделей будет, наверное, все больше и больше.

- Спасибо. А есть какие-то данные свежие на утро сегодняшнего дня по количеству зараженных в Псковской области?

А.Н.: Я вам те данные, которые есть, озвучил. Мы последний раз направляли в пятницу, больше никаких проб не направлялось. Я думаю, что завтра машина уйдет, наверное, со следующей партией. Пока из последних исследований, из этих 101, - 15%. Причем там были как жители Пскова, так и жители района. Там 3 пробы положительных из Новоржевского района, 2 из Гдовского, по одной из Опочки и Порхова. Поэтому можно предположить, но это для нас было абсолютно понятно, потому что мы и ожидали подъема «омикрона» после этих зимних каникул, поскольку у нас на территории области появляется очень много гостей, приезжают родственники, приезжают знакомые, приезжают люди, которые имеют здесь недвижимость, из больших городов, в первую очередь из Петербурга, на территорию области. Мы знали, что там неблагополучие уже отмечается по «омикрону», и мы предполагали, что он будет завезен. Кстати, мы по Новоржеву посмотрели, там было 3 пенсионера, всего из 15 человек пенсионеров – 9, и во всех трех случаях это граждане, к которым приезжали родственники из Петербурга на эти рекреации. Примерно пути передачи для нас ясны. Мы так и предполагали. Так и произошло.

- В общем, «омикрон» к нам завезли.

А.Н.: «Омикрон» к нам завезли, да. Никто из этих граждан наших 15 за пределы области не выезжал. Не только за границу, но и за пределы области. Все эти случаи к нам завезены.

- Александр Васильевич, а ваш прогноз? В странах Европы и США «омикрон» стал преобладающим среди штаммов коронавируса. Ваш прогноз: в Псковской области в какой момент, в каком месяце произойдет такая же ситуация, когда «омикрон» будет преобладать?

А.Н.: Трудно гадать, я как-то не решаюсь. Но я думаю, что речь идет о ближайших нескольких месяцах. Все-таки у нас будет в январе рост, а пик будем отмечать к концу февраля, в феврале-марте, и надеюсь, что к летнему периоду у нас наступит снижение, переболеют те, кто может переболеть. Прогнозы от меня такие, но я не конечная инстанция и наукой не занимаюсь. Я практик. И с такой ситуацией мы еще не сталкивались. Практика покажет. Время покажет. Но прогноз может быть примерно такой.

Вакцинированные переносят легче

- Спасибо. Про «омикрон» сейчас разное говорят. Говорят: ну и слава Богу, что он пришел, он легко протекает, смертность от него гораздо более низкая якобы, чем от штамма «дельта». Вы как эксперт и специалист что по этому поводу скажете? Я слышал, что «омикроном» чаще болеют в том числе маленькие дети, у них якобы есть и тяжелые осложнения, и бронхиты, и так далее? После того как они переболеют «омикроном». Что вы можете про это сказать?

Е.К.: Да, есть такие данные, что взрослые люди болеют более легко, в легкой и средней степени тяжести. И если не наступают осложнения от коморбидного фона, сердечно-сосудистая патология, то любая вирусная инфекция, ковидная в том числе, протекает достаточно благополучно. Есть данные, что вакцинированные все равно будут легче переносить, есть много людей, которых спасает сегодняшняя вакцинация – от тяжести, от инфицирования, до развития открытой формы ковидной инфекции. Но тем не менее есть данные, что вакцинированные люди с хорошим иммунным ответом легче переносят любую инфекцию, не только ковидную, если есть специфическая вакцинация. Это не придумки, это годами отработанная практика. Но, к сожалению, так как у нас дети оказались пока не вакцинированными, пока у нас идет сейчас нормативная база подростков 13-18 лет, и мы в ближайшее время ожидаем поступления вакцины «ГамКовидВак М» и очень надеемся, что именно эта активная группа подростков, которая, к сожалению, в дом приносит вирусную инфекцию, любую, в том числе и коронавирусную, будет вакцинироваться. И родители тоже с пониманием отнесутся. Уже есть практика, что подростки сами активно спрашивают про вакцинацию. Даже минуя разговоры со своими родителями. Также есть четкие данные, что дети группы возрастной от 0 до 4 лет достаточно тяжело переносят данный вид инфекции, вызванной «омикроном». Хотя до этого все было, что дети болели достаточно сносно, что дети альфа-, дельта-штаммы коронавирусной инфекции достаточно легко переносят, но опять же, те подростковые группы, у них больше и чаще развивается пневмония средней степени тяжести. К сожалению, любая легкая перенесенная коронавирусная инфекция имеет под собой такие сложные и тяжелые осложнения. Причем они даже больше связаны с постковидным течением, то есть многофункциональный или полиморфный воспалительный синдром, его еще называют псевдо-Кавасаки. Действительно, очень тяжелая патология, с которой сталкиваются как раз даже больше соматические врачи, чем инфекционисты. Поэтому что ждать от «омикрона»? Сейчас суммируются данные литературы, и мы видим, что, действительно, дети от 0 до 4 болеют более тяжело. Наверное, даже по сравнению с дельта-штаммом, который мы имели на своей территории. Чаще всего у них развиваются кишечные осложнения и респираторные осложнения в том числе.

- По «омикрону»?

Е.К.: Да-да.

- Елена Петровна, чтобы еще раз уточнить. Вы являетесь сторонником того, чтобы подростки вакцинировались, когда поступит соответствующая вакцина, правильно я понимаю?

Е.К.: Безусловно! Я вообще как инфекционист считаю, что ребенок должен быть защищен от всевозможных инфекций, тем более если есть специфическая вакцинация. От всех возможных. И поэтому дети должны были своевременно получить вакцинацию против гриппа. Соответственно, если есть у нас вакцина, тем более она отработанная. Посмотрите, весь мир прививает детей, не только подросткового периода, а с 6 лет. И у них хорошие показатели. У нас есть и знакомые, и друзья, думаю, и у вас, и у кого угодно – за рубежом, и есть уже позитивная практика вакцинации детей. Это тоже очень важный аспект. Мы почему-то не думаем о том, что маленький ребенок, который запросто может принести и из садика, и из общения со своими сверстниками домой инфекцию. И чаще всего те же самые медработники заражаются не столько во время исполнения своих служебных обязанностей, сколько в быту. Поэтому я думаю, что за вакцинацией будущее, безусловно. И то, что людей смущают темпы развития вакцинального дела от коронавирусной инфекции, я не перестаю говорить, что электроника устаревает каждые полгода, и с этим все нормально соглашаются. Но при этом и медицинская наука не стоит на месте, она тоже развивается. У нее тоже есть математические подходы, есть определенные базы, и поэтому та вакцинация, которая сейчас нарастает достаточно быстро, - это не Луи Пастер, который на себе пробовал, заражали сами себя первопроходцы медицины. Но сейчас это все делается достаточно быстро, потому что та же самая, простите банальное слово, компьютеризация – она тоже в медицине присутствует. Информационные структуры, которые сейчас развиваются очень быстро, позволяют очень быстро и гибко делать вакцины. Это так же было, как и вакцинация от лихорадки Эбола. Но почему-то по коронавирусной инфекции с большим скепсисом относятся. Наверное, наш менталитет еще…

О диспансеризации

- Спасибо! Надежда Петровна, Елена Петровна упомянула о постковидном синдроме, что могут быть всякие осложнения после этого, и медицинское сообщество часто говорит о необходимости диспансеризации для людей, которые в том числе и ковид перенесли. Как у нас в Псковской области обстоит дело?

Н.Р.: Доступность обеспечена. Кстати говоря, я сама, как переболевшая ковидом, получила уведомление от страховой медицинской организации с приглашением на углубленную медицинскую диспансеризацию. То есть через два месяца после перенесенного заболевания гражданин может обратиться в свою медицинскую организацию, в ту поликлинику, к которой он приписан, для прохождения углубленной диспансеризации. Что это такое? Это обыкновенная диспансеризация, по завершении которой делается буквально пара дополнительных тестов, пульсоксиметрия, тест с 6-минутной ходьбой. Таким образом проверяют адаптивный статус организма, до какой степени гражданин, перенесший ковид, эффективно дышит, до какой степени он адекватно переносит физические нагрузки. И если по результатам этих стартовых методик выявляются какие-то дефекты, то тогда уже углубленная диспансеризация становится еще более углубленной. Она включает в себя спирометрию, она включает в себя компьютерную томографию, если это необходимо, УЗИ сердца, консультацию пульмонолога, кардиолога и так далее. Алгоритм углубленной диспансеризации такой: если по результатам обыкновенной диспансеризации и чуть-чуть больше у гражданина, перенесшего ковид, все нормально, то необходимости в дополнительных видах исследований может и не возникать. Просто у людей часто возникает фанатичное желание: во что бы то ни стало пройти компьютерную томографию. Вот себя уважать перестают, если компьютерную томографию не выполнили. Особенно если перенес ковид. Дело в том, что эти исследования достаточно серьезные, это большая лучевая нагрузка. Что такое компьютерная томография? Это послойная рентгенография всего тела, это одномоментно 200 рентгеновских снимков. Поэтому без нужды настаивать на этой методике нет необходимости. Не каждому пациенту, перенесшему ковид, компьютерная томография нужна. И не каждому пациенту, перенесшему ковид, она будет предложена. И это нормально.

- А сколько сейчас человек прошли уже эту углубленную диспансеризацию?

Н.Р.: К сожалению, не очень много, порядка 10 тысяч в области. Плюс-минус, каждый день эта цифра меняется, естественно. Если учесть, что у нас переболело ковидом 70 тысяч, конечно, эта цифра могла бы быть больше. Медицинские организации не отказывают. Вы, наверное, знаете, что у нас диспансеризация обыкновенная в старших возрастных группах сейчас не поощряется, в связи с эпидситуацией. У нас возобновлена диспансеризация и профосмотры в возрастных группах до 65. А вот что касается углубленной диспансеризации, невзирая на возраст, невзирая на наличие сопутствующих заболеваний, может быть, люди с сопутствующими заболеваниями в наибольшей даже степени имеют доступ к углубленной диспансеризации.

- Как можно, если мне страховая компания не прислала уведомления?

Н.Р.: Явиться в поликлинику. Прийти в регистратуру и сказать: я хочу пройти углубленную диспансеризацию. Я вам больше скажу: по заявлениям граждан даже не переболевшие ковидом могут прийти и выразить готовность к прохождению углубленной диспансеризации.

- Получается, любой может прийти и попросить углубленную диспансеризацию.

Н.Р.: Грубо говоря, да.

- А бывает такое, или может быть такое, что на углубленную диспансеризацию приходит человек, который официально не болел ковидом или даже не подозревал, что у него был ковид, и у него выявляется, что…

Н.Р.: Вполне может быть.

- Понятно. А есть какая-то градация, кому лучше всего пройти эту углубленную диспансеризацию, людям какого-то возраста определенного, а кто может сказать: ну, не надо проходить. Вот я относительно молодой человек, могу и не проходить, хотя и болел ковидом. Или как?

Н.Р.: Формально основание для прохождения углубленной диспансеризации – это факт перенесенного ковида. То есть каждый, кто перенес ковид, вправе и, наверное, следует прийти и выполнить диспансеризацию. Но при прочих равных я отдаю себе отчет в том, что если ковид протекал в легкой или бессимптомной форме, если клинической картины никакой, если заведомо человек переносит физические нагрузки в том же объеме, в котором он их переносил до болезни, если дыхание у него свободное, если клиническая картина была минимальная, с высокой степенью вероятности можно утверждать, что в ходе углубленной диспансеризации у него не будет выявлено никаких дополнительных особенностей. А вот лица, у которых ковид протекал в оформленной клинической форме, во-первых, и лица, у которых кроме ковида есть какие-то хронические заболевания, по ним перенесенный ковид бьет особенно сильно, и это как раз целевая аудитория для углубленной диспансеризации.

Об ограничениях

- Спасибо. Александр Васильевич, возвращаясь к омикрон-штамму. Понятно, что на территории региона действует целый ряд ограничительных мер, перед Новым годом они были частично, совсем-совсем немного ослаблены. На ваш взгляд, практика наших европейских соседей, США, где прямо астрономические темпы заражения омикрон-штаммом, говорят ли они о том, что нам в ближайшее время понадобится введение каких-то дополнительных ограничительных мер и какое-то ужесточение в этих ограничительных мерах?

А.Н.: Вполне возможно. Хотя практика показывает, что за редким исключением ни одна из стран локдаун не вводила. По-моему, одно государство европейское ввело локдаун после того, как там появился штамм «омикрон». Причем он появился там в значительных количествах, он там преобладает, и уровни заболеваемости очень-очень высокие. Несравнимо выше, кстати, чем сейчас у нас. Поэтому находят какие-то компромиссы медицинские власти и власти этих государств для того, чтобы как-то сохранить и экономическую жизнь в государствах, и в то же время обеспечить режим изоляции граждан. Я думаю, что да, придется какие-то меры продумывать и просматривать. Это все будет зависеть от уровня заболеваемости. Потому что при очень высоких цифрах там ведь уже объективно может случиться так, что по некоторым организациям там некому будет приходить на работу. Поскольку будут заболевшие, будут контактирующие с ними, которые тоже будут отстраняться. Речь будет идти об очень большом количестве людей. И вполне возможно, что о десятках тысяч одновременно. При таком уровне взрывоподобном распространения, который может быть при «омикроне». Мы пока не знаем конкретно, как это у нас будет развиваться, но если это будет очень интенсивное развитие, то мы никуда не денемся, нам придется какие-то меры принимать по разведению людей, по разведению потоков, по введению каких-то ограничительных мероприятий. Вполне возможно, что опять на удаленку будут переведены учебные заведения. Ничего гарантировать нельзя, что ничего не будет. Скорее всего, будет.

- Хотелось бы уточнить по поводу детей. Изначально говорилось о том, что коронавирус для совсем малышей и детсадовских вообще не опасен. А что с новым штаммом? Чем больше менялся штамм, тем моложе становились его жертвы, скажем так. Стоит ли родителям детей детсадовского возраста как-то более пристально следить и, может, не заниматься по какой-то схеме отработанной лечением тех же самых ОРВИ или кашля, а сразу же бежать к доктору и сразу же сдавать тест?

Н.Р.: А разве это не очевидно? Когда ребенок заболевает, разве не очевидно, что надо позвать врача, безотносительно к штамму ковида? Самолечение – не лучший способ, когда дело касается собственного ребенка. Я бы, например, не рискнула. А что с каждым штаммом все более и более он омолаживается – это действительно так. На старте пандемии абсолютное большинство детей переносило ковид бессимптомно. Пришел дельта-штамм, и мы стали говорить, что и тяжелые формы, и пациенты на искусственной вентиляции легких среди детишек стали появляться. Как будет с «омикроном» развиваться ситуация для нашего региона, мы не знаем, это пока теория, мы не можем пока прогнозировать. Но в любом случае, как мать своих детей, разве не очевидно, что когда заболевает ребенок, вызов врача – это императив?

- Я вам хочу сказать, что не для всех.

Н.Р.: Напрасно. Я не одобряю эту точку зрения. Хотя надо понимать, я хотела бы просто призвать к пониманию: мы прогнозируем шквальный подъем заболеваемости. При этом кадровые резервы поликлиник у нас останутся теми же, которые есть. Чтобы не впадать в агрессию, по возможности с пониманием относиться к, может быть, каким-то задержкам с визитом. У нас были на волне дельты эпизоды, это было буквально несколько дней, когда детская, именно детская поликлиника физически не в состоянии была в течение дня обслужить огромное количество вызовов, которое поступало. Разумеется, на следующее же утро все эти вызовы были обслужены. Мы сделаем все возможное для того, во всяком случае в категории детского населения, чтобы задержек с обслуживанием вызовов не было. Но по возможности… Есть возможность телефонных консультаций. На базе областной инфекционной больницы работает консультативный центр. При каждой из медицинских организаций есть телефоны горячей линии, которые размещены. В случае если очный визит врача задерживается, предлагаем пользоваться возможностями дистанционного консультирования, для того чтобы, с одной стороны, была грамотно оказана медицинская помощь, чтобы не оказался ребенок без медицинского пособия, без совета врача.

О крещенских купаниях

- В Псковской области подготавливается 12 купелей к Крещению. Ваше мнение: нужно ли в пандемию испытывать организм свой такими нагрузками, примыкать к традициям? И хотелось бы каждому лично задать: как у вас в семье, есть традиция купаться в Крещение в купели? Будете ли вы так делать в этом году?

Н.Р.: Знаете, здравый смысл нужно призвать в данной ситуации. Если человек 100-процентно доказанно здоров, если он в течение года принимает какие-то холодные водные процедуры, если он на протяжении своих 40 прожитых лет предыдущие 39 купался в этой купели, то почему нет? А если есть клинические проявления, если есть какое-то недомогание, если пациент контактный по ковиду – вот именно сейчас, на момент принятия решения, вот сегодня Крещение, у меня в семье ковидный больной, я наблюдаюсь по контакту – разумеется, не нужно этого делать. С моей точки зрения, я не привязываю водные процедуры, гигиенические, к каким-то определенным датам. Мне не очень нравится эта идея крещенского купания именно в каком контексте – что кучность. Само погружение, сама холодовая водная процедура – ничего дурного я в ней не вижу. Но если себе представить - что у нас там рядом с городом, Камно, - представить себе вот эту очередь к Каменской купели, где все будут в очереди, друг за другом в затылок дышать, наверное, с этой точки зрения не совсем здорОво. С точки зрения массового скопления людей, не водная процедура как таковая, а массовость.

А.Н.: Нет, я не практикую эту процедуру. Окунуться в прорубь после бани – это, наверное, действительно приятно и здОрово. Но когда на холоде, надо стоять в очереди, раздеваться, в условиях скученности, в этих условиях, когда не просто у нас коронавирусная инфекция, а «омикрон», который более чем заразен, это будет создавать целый ряд проблем. И я тоже не поддерживаю, когда граждане, которые не занимаются, не поддерживают здоровый образ жизни, не закаливаются сами, не закаливают детей, приезжают, тащат этого бедного ребенка, которого окунают в эту купель… Это может быть очень-очень нездорово для организма, и этот стресс, конечно, переживать не стоит. Это может сказаться очень плохо и вызвать или простудное заболевание, или обострение каких-то хронических заболеваний. Поэтому только подготовленные люди, которые много внимания уделяют своему здоровью, закаливанию и могут выдержать эту процедуру безболезненно.

Е.К.: Со всем уважением к чувствам религиозным наших граждан, абсолютно соглашусь с Надеждой Петровной, которая говорит, что надо всегда разум ставить на первое место. И как инфекционист я тоже не понимаю массовых скоплений, тем более, о чем мы говорим – о социальной дистанции, о масочном режиме. Это все будет настолько попрано… Наверное, Александр Васильевич прав: сейчас не время. Дело даже в эпидемиологическом подъеме всех вирусных инфекций. И в условиях того, что мы на самом деле ждем резкий подъем коронавирусной инфекции, и «дельта» до сих пор у нас превалирует, это тяжеленные формы. И оздоровиться, предпринять религиозные какие-то шаги, что Боженька поможет… Знаете, есть хорошая пословица: на Бога надейся, сам не плошай. Поэтому разумный подход к этим вещам. Надежда Петровна абсолютно права: если вы все предыдущие годы с регулярностью все это делали, ведете соответствующий образ жизни. А не так, что, простите, с бухты-барахты булькнуться туда, а потом приехать в инфекционную больницу как минимум, простите, с соплями, а по максимуму с менингитом…

О тестах

- Еще один вопрос, если можно. Очень много людей спрашивают: когда появятся тесты на «омикрон», где-то они уже есть, читали про это. Говорят, что они будут дороже. На сколько? Может, уже есть какая-то цена установленная? Каких цен ждать на тест на «омикрон»?

Н.Р.: Прошу прощения, а у нас не бесплатное разве тестирование?

- Бесплатно.

Е.К.: А тогда какая разница, сколько стоят эти тесты? А, речь идет об аптечной сети…

А.Н.: Пока, насколько мне известно, тесты, которые могли бы заменить секвенирование, а секвенирование – это глубокое изучение генома вируса, таких тестов нет. Тесты определяют наличие коронавируса. А вот какой это – уханьский штамм, «омикрон», «дельта» – пока на уровне тестов не делается. Для этого необходимо проводить очень сложные исследования. Более того, я бы сказал, что на уровне нашей области не проводятся такие исследования ни одной из лабораторий. Там должно быть очень хорошее оборудование и высокотехнологичный подготовленный персонал.

- Человек заболел, тест сделал, а какой там коронавирус, уже и не важно, по большому счету... У меня такой вопрос: ждем мы, прогнозируем подъем заболеваемости, резкий, как показывает опыт соседей. У нас есть определенная возможность, у лабораторий, делать тесты. Очевидно, что с массовой пандемией, с ее всплеском количество тестов будет увеличиваться. Справятся ли наши лаборатории и в Центре СПИД, и в Роспотребнадзоре с этой нагрузкой? С каким пиком вы сможете справиться, с каким возникнут трудности, которые у нас были на старте пандемии, в самом начале 2020 года?

Н.Р.: На старте пандемии суммарная пропускная способность всех лабораторий, у нас в области которые были, составляла 300 исследований в сутки. Сейчас мы делаем без труда до 2500, а потребность сейчас реальная – мы делаем каждый день – меньше. День на день не приходится, где-то полторы тысячи, где-то 1800. По состоянию на сегодняшний день резервы есть. Кроме того, мы можем шире использовать возможности частных лабораторий. Сейчас мы очень плотно работаем только с лабораторией «Хеликс». Остальные лаборатории принимают участие в тестировании, но там объем не очень большой. Если мы будем развивать это сотрудничество, это даст дополнительные возможности, это во-первых. А во-вторых, сейчас появляются экспресс-тесты, их можно тоже использовать. Это скрининговая методика, не окончательная, но отрицательный результат экспресс-теста достоверно доказывает отсутствие коронавируса. Вот если положительный результат экспресс-теста, то это требует дублирования в виде ПЦР-тестирования. Экспресс-тесты просты в использовании, их можно применять непосредственно у постели больного. Их диагностическая ценность достаточно велика, чтобы ими можно было пользоваться наряду с ПЦР. Они пока есть.

А.Н.: К нам в область поступили 16 тысяч экспресс-тестов в последнее время, поэтому они в ближайшее время будут применяться широко.

Мифы и правда

- Может быть, помните, когда только все начиналось, повально, по Ватсапу все люди друг другу передавали, пересылали голосовые сообщения, текстовые сообщения от брата, друга, двоюродной сестры и так далее с какими-то страшными рассказами о том, как вообще этот вирус воздействует на человека. В последнее время активно распространяется в разных мессенджерах обращение очень странное, оно идет как от главврача Санкт-Петербурга, от Василия Казьмина, где идет ряд рекомендаций, как не заболеть коронавирусом. И там утверждается, что прием определенных продуктов, а также теплая вода с лимоном способны убить вирус прежде, чем он достигает легких. Скажите, пожалуйста, люди во всей этой панике подвержены тому, чтобы начать объедаться и опиваться этой теплой водой, но все же в меру хорошо? Скажите, стоит ли реагировать на такие вбросы, и посоветуйте, где лучше всего узнавать какую-то информацию?

Н.Р.: Знаете, когда я была маленькая, время от времени приходили в почтовый ящик письма счастья. Прошли десятилетия - ничего не изменилось. Если у человека есть хоть какой-то интеллект и хоть какое-то чувство юмора, это сообщение будет просто выкинуто в корзину, и все. И в принципе использовать желтую прессу и свободный интернет как официальный источник информации я не посоветую никому. Существует официальная точка зрения, которая тиражируется, широко публикуется. Понимаете, если нам интересно, как лучше всего починить автомобиль, наверное, мы не будем в интернете. Хороший мем мне попался. Сломался автомобиль – стрелочка – автомеханик. Сломался унитаз – стрелочка – сантехник. Потребовалась прическа – стрелочка – парикмахер. Заболел – стрелочка – интернет – вторая стрелочка – друзья, знакомые – третья стрелочка – знахари – четвертая стрелочка – врач. Почему мы такие непоследовательные? Почему там, где ближе всего касается самого себя, мы сделаем все - кроме того, чтобы довериться профессионалу? Можно как угодно невысоко оценивать компетентность наших региональных врачей, это право каждого. Но существует Министерство здравоохранения, в котором худо-бедно сидят профессионалы. Существует Роспотребнадзор, где, наверное, тоже сидят высокие профессионалы. Существует Всемирная организация здравоохранения, где, я полагаю, дураков, наверное, тоже нет. И все эти высококомпетентные инстанции разработали методические рекомендации, разработали какую-то информацию, предназначенную для широкого пользования. Она в абсолютно свободном информационном доступе. Вы заходите на сайт Минздрава – смотрите ссылочку по коронавирусу. Вы заходите на сайт Роспотребнадзора – ссылочку по коронавирусу. Я понимаю, если бы не было доступа к открытой информации. Но она же есть, она доступна. Мне кажется, что в любой профессии профессионал понимает лучше, чем дилетант.

- В связи с появлением новых штаммов подскажите, с какой периодичностью и какой вакциной лучше ревакцинироваться?

Н.Р.: Ревакцинироваться можно абсолютно любой вакциной через полгода после... Существует два режима ревакцинации: рутинный и экстренный. Рутинный – это когда эпидемии нет. Тогда ревакцинация делается раз в год. Когда эпидемия идет, то ревакцинация раз в полгода. Вакциной можно пользоваться абсолютно любой. Вот эта иллюзия, что только «Лайтом» - это неправильно. Там от обратного. «Лайтом» можно только тем, у кого уже есть иммунитет. Либо уже переболевшим, либо для повторной вакцинации. Но для повторной вакцинации и переболевшим можно пользоваться любой вакциной из четырех имеющихся: «Спутник» обыкновенный, «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак». Причем сейчас есть экспертное мнение, что даже повторно вакцинироваться лучше все-таки двухкомпонентной вакциной.

- Александр Васильевич, вы сказали, что выявили и изучили, кто заболел «омикроном». Как протекает, какие у них симптомы, в тяжелой форме они переносят или в какой-то простой?

А.Н.: Из тех 15, которых мы выявили, что у них именно штамм «омикрон», все это амбулаторные больные и у всех идет легкая степень заболевания. Среди них есть, как я уже сказал, 9 пенсионеров, причем 2 человека в достаточно преклонном возрасте, но тем не менее там тяжелых форм нет. И там есть, кстати, двое деток, из одной семьи, ребенок 2 лет и 4 лет. Один ребенок – легкая форма, а у одного вообще стоит носительство. Оно никаких клинических проявлений не имеет. Поэтому пока из того, что мы видим, это то, о чем нам говорили, что мы знаем из источников. Пока у нас тоже идет по такому принципу, заболевания достаточно легкие. Но как будет в будущем, когда заболеваний будет много? И надо еще иметь в виду, что все-таки мы здесь в худшем положении, чем те же европейские страны, например, там все-таки очень высокий уровень иммунитета. Они, в отличие от нас, привились значительно лучше. Там 80 и больше. Мы со своими 60 выглядим значительно хуже в России. И поэтому у нас может быть ситуация хуже, чем там. Поэтому ее полностью интерполировать на себя не вправе.

- А эти люди были привиты или нет, неизвестно?

А.Н.: Среди них есть 5 привитых. 10 непривитых. Понятно, что детки непривитые, и еще 8 человек взрослых непривитых. И 5 привитых.

- Может, обнадежите, может, эти 5 совсем хорошо себя чувствуют, которые были привиты?

А.Н.: Ну, до такой степени… Это еще свежая информация, мы еще персонально с каждым не работали. Но я думаю, что те, кто привился, они и должны были в более легкой форме переболеть. К сожалению, информация такая есть, что люди, имеющие прививки, люди переболевшие, «омикроном» заражаются, но заболевание у них должно протекать значительно легче, чем у тех, кто не привит.

- И у меня еще вопрос, по Крещению. На прошлой неделе вы говорили нашим коллегам из ПАИ о том, что взяты пробы воды из купелей, в которых предполагается организация крещенских купаний. Есть результаты или еще пока рано?

А.Н.: Результаты есть, мы их в ближайшее время опубликуем. Таких купелей очень много по области, мы их разместим на своем сайте, следите за сайтом. Эта информация будет. Там, где были официально заявлены купели, мы воду отобрали.

- Елена Петровна, Надежда Петровна, Александр Васильевич, большое спасибо за разговор. Будем надеяться, что, несмотря на некую драматизацию обстановки, понятно чем вызванную, опять же не придуманную, очевидно, европейские государства, США, будем надеяться, что в Псковской области все это пройдет по легкому сценарию. В конце каждой пресс-конференции, получается, мы говорим: уважаемые друзья, надо вакцинироваться. Еще раз большое спасибо. Коллеги, не болейте.