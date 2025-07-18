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Общество

Псковские росгвардейцы сдали кровь

Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Псковской области присоединились к ведомственной донорской акции «От сердца к сердцу», сообщили ПАИ в пресс-службе управления.

  • Псковские росгвардейцы приняли участие в ведомственной акции «От сердца к сердцу»
    Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области
  • Псковские росгвардейцы приняли участие в ведомственной акции «От сердца к сердцу»
    Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области
  • Псковские росгвардейцы приняли участие в ведомственной акции «От сердца к сердцу»
    Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области
  • Псковские росгвардейцы приняли участие в ведомственной акции «От сердца к сердцу»
    Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

На станции переливания крови в Пскове росгвардейцы пополнили банк донорской крови. Многие из участников акции – опытные доноры, регулярно принимающие участие в подобных мероприятиях.

Регулярное участие в донорских акциях стало доброй традицией для сотрудников ведомства, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее гостями программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове стали врач-трансфузиолог, заведующий отделом заготовки крови и её компонентов станции переливания крови Псковской области Илья Галенко и председатель Псковского регионального отделения Российского Красного Креста Валерия Мишакова. Они рассказали о донорстве крови и костного мозга в регионе.

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