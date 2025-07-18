Псковские росгвардейцы сдали кровь

14:35, 18 июля 2025, ПАИ

Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Псковской области присоединились к ведомственной донорской акции «От сердца к сердцу», сообщили ПАИ в пресс-службе управления.



Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области



Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области



Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области



Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области







На станции переливания крови в Пскове росгвардейцы пополнили банк донорской крови. Многие из участников акции – опытные доноры, регулярно принимающие участие в подобных мероприятиях.

Регулярное участие в донорских акциях стало доброй традицией для сотрудников ведомства, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее гостями программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове стали врач-трансфузиолог, заведующий отделом заготовки крови и её компонентов станции переливания крови Псковской области Илья Галенко и председатель Псковского регионального отделения Российского Красного Креста Валерия Мишакова. Они рассказали о донорстве крови и костного мозга в регионе.