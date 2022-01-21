В Пскове водитель сбил женщину. Она получила множественные переломы

19:15, 21 января 2022, ПАИ

В Пскове по адресу Аллейная, 1 водитель иномарки совершил наезд на пешехода.

Как сообщает корреспондент ПАИ, водитель AUDI сбил женщину 1954 года рождения, которая со множественными переломами была доставлена в медицинское учреждение бригадой «скорой помощи».

На месте работают сотрудники ДПС и АСС, выясняя обстоятельства произошедшего.