В Пскове водитель сбил женщину. Она получила множественные переломы
В Пскове по адресу Аллейная, 1 водитель иномарки совершил наезд на пешехода.
Как сообщает корреспондент ПАИ, водитель AUDI сбил женщину 1954 года рождения, которая со множественными переломами была доставлена в медицинское учреждение бригадой «скорой помощи».
На месте работают сотрудники ДПС и АСС, выясняя обстоятельства произошедшего.
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