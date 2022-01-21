Своим заявлением Владимир Зеленский взбудоражил харьковчан

20:13, 21 января 2022, ПАИ

После недавнего заявления президента Украины Владимира Зеленского изданию Washington Post о том, что российские войска могут занять Харьков, украинским властям пришлось успокаивать общественность. Об этом сегодня пишет РИА Новости.

«Уверяю вас, поводов для беспокойства нет и Харьков и дальше будет успешно развиваться под мирным небом», – обращается к горожанам харьковский мэр.

«Это был просто пример, гипотетический сценарий. То есть он не имел в виду, что Харьков будет оккупирован. Я думаю, тиражирующие не читали текст интервью, а выдёргивают эту фразу», – сказал пресс-секретарь украинского президента.