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Политика

Своим заявлением Владимир Зеленский взбудоражил харьковчан

Пример со вводом российских войск в Харьков был неудачным. Фото: «ВКонтакте»

После недавнего заявления президента Украины Владимира Зеленского изданию Washington Post о том, что российские войска могут занять Харьков, украинским властям пришлось успокаивать общественность. Об этом сегодня пишет РИА Новости.

«Уверяю вас, поводов для беспокойства нет и Харьков и дальше будет успешно развиваться под мирным небом», – обращается к горожанам харьковский мэр.

«Это был просто пример, гипотетический сценарий. То есть он не имел в виду, что Харьков будет оккупирован. Я думаю, тиражирующие не читали текст интервью, а выдёргивают эту фразу», – сказал пресс-секретарь украинского президента.

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