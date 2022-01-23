Более 4 тысяч жителей Псковской области одновременно болеют коронавирусом
Более 4 тысяч жителей Псковской области одновременно болеют коронавирусом, сообщил в своём Instagram губернатор Михаил Ведерников.
«Очень медленное и тяжёлое выздоровление вместе с растущей динамикой заболеваемости привели к тому, что на стационарном и амбулаторном лечении снова находятся более 4 тысяч человек», - написал глава региона.
Выявлено ещё 170 новых случаев. Всего с начала пандемии заразились 73 925 человек. Выздоровели 104 псковича, всего - 69 542. Умер 1 381 человек, за минувшие сутки - семеро.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
С каким чувством вы вспоминаете студенческие годы?
23 января 2022
2,5 тысячи километров преодолел астроном-любитель из Пскова ради фотографий уникального явления