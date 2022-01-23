Более 273 тысяч жителей Псковской области прошли вакцинацию от коронавируса

11:15, 23 января 2022, ПАИ

Более 273 тысяч жителей Псковской области прошли вакцинацию от коронавируса, сообщил в своём Instagram губернатор Михаил Ведерников.

«Текущая статистика даёт исчерпывающие аргументы для вакцинации и ревакцинации. Берегите себя и своё здоровье», - написал глава региона.

Первым компонентом привились уже 276 337 человек, в том числе 266 - 22 января. Обоими компонентами вакцинированы 273 339, в том числе 21 - 22 января. Ревакцинацию прошли 34 409, в том числе 122 - 22 января.

Израсходовано 81,2% от поступившей в регион вакцины.