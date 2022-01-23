Продукты, одежду и электронику на 22 тысячи рублей попытался вынести из магазина пскович

11:29, 23 января 2022, ПАИ

22 января в 19:44 на пульт дежурного межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» из магазина на Рижском проспекте поступил сигнал «тревога».



На месте происшествия росгвардейцы задержали 30-летнего псковича, который похитил из торгового зала продукты питания, электронику и одежду. Всего 64 наименования товаров. Ущерб составил 22 тысячи рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

По факту кражи проводится проверка.