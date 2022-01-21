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Политика

Объявить о вхождении Украины в состав России посоветовал Зеленскому депутат Госдумы

Депутат Госдумы России от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что если президент Украины Владимир Зеленский хочет объединиться с Крымом, то для этого ему нужно объявить о вхождении Украины в состав России. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Зеленский заявил, что хотя Донбасс и Крым оторваны от Украины, они «очень скоро, не через века» вернутся в ее состав и тогда будет провозглашен Акт об объединении с этими территориями. «Если Зеленский так стремится объединиться с российским Крымом, то путь прост: нужно объявить о вхождении Украины в состав России. И тогда мы все вместе будем в составе одного великого государства — Российской Федерации», — заявил Шеремет.

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