Объявить о вхождении Украины в состав России посоветовал Зеленскому депутат Госдумы

17:01, 23 января 2022, ПАИ

Депутат Госдумы России от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что если президент Украины Владимир Зеленский хочет объединиться с Крымом, то для этого ему нужно объявить о вхождении Украины в состав России. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Зеленский заявил, что хотя Донбасс и Крым оторваны от Украины, они «очень скоро, не через века» вернутся в ее состав и тогда будет провозглашен Акт об объединении с этими территориями. «Если Зеленский так стремится объединиться с российским Крымом, то путь прост: нужно объявить о вхождении Украины в состав России. И тогда мы все вместе будем в составе одного великого государства — Российской Федерации», — заявил Шеремет.