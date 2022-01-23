Эксперт назвал причины для замены SIM-карты

22:41, 23 января 2022, ПАИ

Эксперт телекоммуникационной компании Yota Григорий Лысенко в интервью радио Sputnik рассказал, что у каждой SIM-карты есть срок работы, они могут выходить из строя из-за физического износа.

Он отметил, что ячейки памяти SIM-карты могут изнашиваться физически, это грозит потерей данных и снижением качества мобильной связи. В среднем износ происходит за 10-15 лет.

Кроме того, основанием для смены карты может быть отсутствие связи. Также бывают случаи, когда невозможно зарегистрировать SIM-карту в сети, несмотря на то, что все внутренние настройки смартфона выставлены правильно. В таких случаях тоже необходимо менять SIM-карту.

Чтобы избежать таких ситуаций, эксперт советует менять SIM-карты каждые четыре-пять лет.