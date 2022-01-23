Названы наиболее распространённые симптомы «омикрона» у детей

23:41, 23 января 2022, ПАИ

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О наличии штамма коронавируса «омикрон» у детей могут свидетельствовать семь признаков: высокая температура, усталость, головная боль, боль в горле, насморк, чихание и кашель. Об этом сообщила газета Business Insider со ссылкой на ZOE Covid Study (британское приложения для отслеживания симптомов COVID-19).

Отмечается, что в некоторых случаях у детей развивается круп, когда инфекция дыхательных путей заставляет ребёнка издавать при кашле звуки, похожие на лай.

Среди менее распространённых симптомов выделили сыпь и кишечные расстройства, такие как диарея.