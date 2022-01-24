56 самолётов и беспилотников вели разведку у границ России на прошедшей неделе
Российские радиолокационные станции за неделю обнаружили 56 летательных аппаратов иностранных государств, которые вели воздушную разведку вдоль границ РФ, пишет газета «Красная звезда».
Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 40 самолетов-разведчиков и 16 разведывательных беспилотных летательных аппаратов иностранных государств. Все полеты проходили под контролем российских радиолокационных станций.
Российские истребители из состава дежурных сил по ПВО дважды поднимались для сопровождения иностранных самолетов.
По информации издания, нарушений воздушного пространства РФ не допущено.
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