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Общество

Год культурного наследия народов России откроют в Пскове 30 января

30 января в 14:00 в модельной библиотеке «БиблиоЛюб» (ул. Николая Васильева, 83а) в Пскове пройдет открытие Года культурного наследия народов России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Участники смогут познакомиться с выставкой «Лоскутное шитье» из собрания Псковского областного центра народного творчества и авторскими куклами, созданными в лоскутной технике Марией Разумовской. Специалисты Центра расскажут об особенностях традиционного лоскутного шитья и продемонстрируют его актуальность.

В рамках события Анастасия Попова - руководитель проекта «Псковские сказки для детей» проведет презентацию и расскажет об одноименной книге.

Сотрудники библиотеки представят цикл мероприятий «Дружный хоровод народных сказок», который пройдет в библиотеке в течение всего года (видеопрезентации, виртуальные выставки, онлайн-викторины).

На мероприятии прозвучат народные песни и сказки Псковской области в исполнении фольклорного ансамбля «Уграда» и фольклорного дуэта Анны Уйбо и Ксении Донсковой.

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