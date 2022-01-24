Комитет Госдумы по госстроительству поддержал законопроект о местном самоуправлении

17:49, 24 января 2022, ПАИ

Госдума может рассмотреть в первом чтении законопроект о местном самоуправлении уже на заседании 25 января. Этот документ уже поддержал профильный думский комитет по госстроительству и законодательству. Об этом сегодня журналистам сообщил глава комитета Павел Крашенинников, сообщает ТАСС.

«Надеюсь, что завтра мы этот закон рассмотрим и примем в первом чтении», – сказал Павел Крашенинников, добавив, что комитет рекомендовал принять законопроект в первом чтении.

Глава комитета заметил, что на законопроект поступили 38 отзывов от субъектов России, регионы, в частности, указывают на необходимость переходного периода.

Напомним, что законопроект предполагает уточнение компетенции органов местного самоуправления, что должно устранить путаницу с распределением полномочий. Также документ унифицирует срок полномочий всех должностных лиц местного самоуправления (пять лет). Ещё новый закон упорядочит структуру местного самоуправления, будет осуществляться постепенный переход к её одноуровневой организации. Кроме этого, проектом закона усиливается ответственность глав муниципальных образований и местных администраций перед президентом России.