Кремль озабочен признаками возможного наступления украинской армии на Донбасс

19:28, 24 января 2022, ПАИ

Заявления НАТО об увеличении контингента и стягивание сил и средств на восточный фланг усиливают напряжённость в сфере безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

«Украинские власти концентрируют огромное количество сил и средств на границе с самопровозглашёнными республиками на линии соприкосновения. Действительно, характер этой концентрации говорит о подготовке к наступательным действиям, и действительно, такая угроза сейчас есть», – сказал пресс-секретарь президента России.

«Я хочу обратить внимание, что всё это происходит не из-за того, что делаем мы, Россия. Это всё происходит из-за того, что делают НАТО, Соединённые Штаты [Америки], и за счёт той информации, которую они распространяют», – подчеркнул Песков.

К этому моменту, по данным РБК:

НАТО в понедельник объявило о переброске кораблей и авиации в Восточную Европу: в Болгарию, Румынию и Литву. О готовности направить дополнительные силы в Восточную Европу объявили Испания, Нидерланды, Дания. Допустили увеличение своего военного присутствия в регионе и США. По данным The New York Times, в Вашингтоне обсуждают возможную переброску в Восточную Европу до 50 тыс. американских военнослужащих;

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на последние новости с Украины отреагировали рынки. Индекс Мосбиржи обвалился на 10,2 % и к 13:59 мск достиг отметки 3158,46 пункта. Ниже 3200 пунктов индекс опустился впервые с декабря 2020 года;

курс доллара поднялся выше 79 руб., что стало максимумом с ноября прошлого года. Курс евро впервые с 14 января превысил 89 руб.;

на фоне падения курса рубля ЦБ объявил о приостановке закупки валюты на рынке в рамках бюджетного правила. Это позволило рублю вернуть часть утраченных позиций.



