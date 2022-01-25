В Локне установили корзины взаимопомощи

23:44, 24 января 2022, ПАИ

Сегодня, 24 января, в сетевых магазинах «Магнит» (п. Локня) были установлены корзины взаимопомощи, сообщает корреспондент газеты «Восход».

Теперь каждый житель может оказать помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

«Не оставайтесь равнодушными, приобретите для нуждающихся сахар, пшеничную муку, масло растительное, консервированные горошек и кукурузу, фасоль, крупы, овсянные хлопья, макароны, карамель, леденцы и другие продукты. Для вас, возможно, это небольшие затраты, а нуждающиеся семьи или одинокие пожилые люди получат ощутимую продовольственную помощь. Будьте добрее, не нужно фантазировать, что содержимое корзины поделят организаторы акции. Напротив, благотворители дополнят продуктовые наборы и точно доставят их тем, кому необходима помощь», – сообщили в редакции газеты.