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Общество

В Локне установили корзины взаимопомощи

Каждый посетитель магазина может положить в корзину продукты для малоимущих. Фото: «Восход»

Сегодня, 24 января, в сетевых магазинах «Магнит» (п. Локня) были установлены корзины взаимопомощи, сообщает корреспондент газеты «Восход».

Теперь каждый житель может оказать помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

«Не оставайтесь равнодушными, приобретите для нуждающихся сахар, пшеничную муку, масло растительное, консервированные горошек и кукурузу, фасоль, крупы, овсянные хлопья, макароны, карамель, леденцы и другие продукты. Для вас, возможно, это небольшие затраты, а нуждающиеся семьи или одинокие пожилые люди получат ощутимую продовольственную помощь. Будьте добрее, не нужно фантазировать, что содержимое корзины поделят организаторы акции. Напротив, благотворители дополнят продуктовые наборы и точно доставят их тем, кому необходима помощь», – сообщили в редакции газеты.

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