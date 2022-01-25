Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Пенсионные накопления хотят направить на покупку жилья

Пенсионные накопления предлагают использовать для покупки жилья. С такой инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратились крупные риелторские компании, пишет газета «Известия».

Бизнес считает необходимым создать федерального оператора по использованию средств пенсионных накоплений на приобретение жилья, земельных участков, а также строительство. Предлагается выдавать средства по принципу ипотеки до 20 лет (или до наступления пенсии) — полную необходимую сумму или часть.

Предполагается, что деньги придется возвращать по низкой ставке — 4-5% годовых (если процент ниже, чем инвестиционная доходность пенсионных фондов, то субсидировать разницу).

Письмо поступило в аппарат правительства РФ и направлено для проработки в установленном порядке в Минфин и Минстрой.

Эксперты уверены, что привлечение пенсионных накоплений может стать источником поддержания спроса на рынке недвижимости, повысить доступность жилья. При этом уточняется, что пенсионные накопления будет весьма сложно достать из инвестиционного оборота фондов. Кроме того, они сейчас частично используются для выплаты сегодняшних пенсий.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















С каким чувством вы вспоминаете студенческие годы?
Проголосовать >>>

25 января 2022

Об изменении расходов после перехода на удалёнку рассказали петербургские работники

24 января 2022

На первом форуме по пищевой безопасности псковичи представили улиток
24 января 2022

Банк России приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила
21 января 2022

Бензин и дизельное топливо подорожали в Псковской области
21 января 2022

Жители Северо-Запада рассказали, сколько тратят на лекарства

20 января 2022

Почему пропали дорогие импортные корма для животных, объяснили в Россельхознадзоре

19 января 2022

Сенатор Елена Бибикова: Россияне получат проиндексированные на 8,6% пенсии уже в феврале
18 января 2022

Россиян предупредили о подорожании сладостей

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...