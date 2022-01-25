Пенсионные накопления хотят направить на покупку жилья

08:39, 25 января 2022, ПАИ

Пенсионные накопления предлагают использовать для покупки жилья. С такой инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратились крупные риелторские компании, пишет газета «Известия».

Бизнес считает необходимым создать федерального оператора по использованию средств пенсионных накоплений на приобретение жилья, земельных участков, а также строительство. Предлагается выдавать средства по принципу ипотеки до 20 лет (или до наступления пенсии) — полную необходимую сумму или часть.

Предполагается, что деньги придется возвращать по низкой ставке — 4-5% годовых (если процент ниже, чем инвестиционная доходность пенсионных фондов, то субсидировать разницу).

Письмо поступило в аппарат правительства РФ и направлено для проработки в установленном порядке в Минфин и Минстрой.

Эксперты уверены, что привлечение пенсионных накоплений может стать источником поддержания спроса на рынке недвижимости, повысить доступность жилья. При этом уточняется, что пенсионные накопления будет весьма сложно достать из инвестиционного оборота фондов. Кроме того, они сейчас частично используются для выплаты сегодняшних пенсий.