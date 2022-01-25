По факту гибели женщины в крещенской купели в Ленобласти возбудили уголовное дело

10:51, 25 января 2022, ПАИ

В Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту гибели женщины в проруби во время крещенских купаний. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК России по региону.

Установлено, что 19 января 40-летняя женщина прыгнула в самодельную купель, расположенную на реке Оредеж в поселке Выра Гатчинского района, и ушла под воду. До настоящего времени тело женщины не обнаружено. Поисково-спасательные мероприятия продолжаются.

По результатам доследственной проверки по факту утопления женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Выполняются необходимые следственные действия. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ЧП произошло на глазах детей погибшей. Супруг женщины бросился в воду, но найти её не смог. Её унесло течением.