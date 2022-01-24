Тело погибшей женщины в Ленобласти во время крещенских купаний продолжают искать

11:05, 24 января 2022, ПАИ

Тело 40-летней женщины, которая погибла во время крещенских купаний, будут искать еще четыре дня. На данный момент поисково-спасательный отряд обследовал 800 квадратных метров, однако тело еще не удалось найти. Об этом сообщил Telegram-канал «Baza».

Напомним, что 19 января 40-летняя женщина прыгнула в купель на реке Оредеж и подводное течение унесло её под лёд. ЧП произошло на глазах её детей. Супруг женщины бросился в воду, но найти её не смог.

Как сообщает Telegram-канал, семья сняла дачу в деревне Выра и после бани отдыхающие решили окунуться в прорубь. Сделать купель на реке попросили хозяина.

Каждый день пять специалистов поискового отряда исследуют дно реки. Течение реки Оредеж уходит в сторону Гатчинского района, где протекает река Луга, имеющая множество ответвлений. Работы планируют проводить ещё четыре дня, после чего поиски тела погибшей будут прекращены.