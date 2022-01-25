Более 200 псковичей оштрафовали за неделю за нарушение масочного режима

11:16, 25 января 2022, ПАИ

Суды Псковской области с 17 по 23 января рассмотрели 332 дела об административных правонарушениях (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности при угрозе ЧС (нарушение масочного режима), сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

284 правонарушителям назначили штрафы от 1000 рублей, 37 человек получили предупреждения, по 11 делам приняты иные процессуальные решения.