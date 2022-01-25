Трудоустройство по специальности обсудил Александр Козловский с великолукскими студентами

12:02, 25 января 2022, ПАИ

Депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский обсудил с великолукскими студентами вопросы трудоустройства по специальности. Об этом он сообщает на своей странице в соцсети VK.

«Многие ребята не уверены, что хотят работать по профессии. Причин тому достаточно, одна из них – не до конца представляют, что их ждет на будущей работе. В этом свете предложил по линии РСПП организовать экскурсии на городские заводы и предприятия. У юношей и девушек будет возможность поближе познакомиться со спецификой своей будущей профессии», - отметил Козловский.

По словам депутата Госдумы, от студентов поступил запрос на рекомендации от вузов для будущих работодателей. При трудоустройстве они сталкиваются с проблемой: работодатели отдают предпочтение кандидатам с опытом работы. Александр Козловский заявил, что взял вопрос на контроль и проработает его.

«Также договорились, что при благоприятной эпидобстановке обязательно встретимся в стенах Госдумы, где я познакомлю молодежь со своей работой. А завершилась наша встреча довольно необычно. Познакомились с интересной техникой рисования – ниткографией», - заключил Александр Козловский.