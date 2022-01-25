Псковички предпочитают рожать детей после 30 лет

16:49, 25 января 2022, ПАИ

Жительницы Псковской области предпочитают рожать детей после 30 лет, сообщил на пресс-конференции главврач Псковского перинатального центра Николай Красиков.

«В среднем псковички рожают детей в возрасте немного за 30 лет. Тут динамика стабильная», - отметил Николай Красиков.

Ранее сообщалось, что в Псковском перинатальном центре в 2021 году приняли 3 314 родов. Всего в 2021 году родилось 3 362 ребенка.