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В Дедовичскую больницу волонтёры благотворительного фонда приобрели раздаточную тележку для пищи

Тележка для развоза пищи пожилым пациентам как нельзя кстати. Фото благотворительного фонда

 

Отделению сестринского ухода при Дедовичской больнице Псковской области благотворитель подарил тележку для раздачи пищи.

Светлана и её друзья подарили тележку для перевозки пищи бабушкам и дедушкам, сообщает благотворительный фонд «Вознеси сердце».

Здесь давно вышла из строя старенькая тележка: у неё отваливались колёса, и приходилось часто её ремонтировать, пока она совсем не вышла из строя. Сотрудникам приходилось со сложностями доставлять пищу из больничной кухни в отделение.

Новая тележка подняла всем настроение. Она позволит сохранить силы и здоровье младшему персоналу, а у бабушек будет обед всегда вовремя с быстрой доставкой.

Благотворительный фонд «Вознеси сердце» поддерживает это отделение на протяжении последних трёх лет. Удалось поменять кровати, матрасы, постельное бельё, окно в душевой комнате. Недавно Светлана подарила им новый пылесос, тюль и средства гигиены.

Может быть, у кого-то будет желание поддержать бабушек и дедушек из отделения? Для домашнего уюта очень бы хотелось поменять старый палас, который пришёл в негодность. Он находится в гостиной, общей комнате, где обычно бабушки собираются для просмотра телевизора и общения.

«Мы сердечно благодарим добровольца Дарью из п. Дедовичи, которая давно является нашей связующей ниточкой с бабушками из отделения. Она делает очень важную работу: встречает посылки, покупает угощение для пожилых людей, упаковывает подарки и многое другое. Тележку она тоже помогла доставить из транспортной компании в Пскове до п. Дедовичи. Благодарим нашу добрую, отзывчивую волшебницу за безвозмездный труд на благо одиноких пожилых людей. Пусть добрые дела вернутся стократ! 

Дорогие наши друзья, бабушкам и дедушкам из сестринского отделения Дедовичской районной больницы вы всегда можете направить угощение по нашей акции с хештегом  #вкуснаяпосылкавдомик.

Сюда предпочтительно прислать соки, детские пюре, бананы и мандарины. Заказ можно сделать на оптовой базе «Ивица». Они доставляют продукты по всей области, в том числе и в п. Дедовичи», – сообщили благотворители.
 

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