В Дедовичскую больницу волонтёры благотворительного фонда приобрели раздаточную тележку для пищи

19:14, 25 января 2022, ПАИ

Отделению сестринского ухода при Дедовичской больнице Псковской области благотворитель подарил тележку для раздачи пищи.

Светлана и её друзья подарили тележку для перевозки пищи бабушкам и дедушкам, сообщает благотворительный фонд «Вознеси сердце».

Здесь давно вышла из строя старенькая тележка: у неё отваливались колёса, и приходилось часто её ремонтировать, пока она совсем не вышла из строя. Сотрудникам приходилось со сложностями доставлять пищу из больничной кухни в отделение.

Новая тележка подняла всем настроение. Она позволит сохранить силы и здоровье младшему персоналу, а у бабушек будет обед всегда вовремя с быстрой доставкой.

Благотворительный фонд «Вознеси сердце» поддерживает это отделение на протяжении последних трёх лет. Удалось поменять кровати, матрасы, постельное бельё, окно в душевой комнате. Недавно Светлана подарила им новый пылесос, тюль и средства гигиены.

Может быть, у кого-то будет желание поддержать бабушек и дедушек из отделения? Для домашнего уюта очень бы хотелось поменять старый палас, который пришёл в негодность. Он находится в гостиной, общей комнате, где обычно бабушки собираются для просмотра телевизора и общения.

«Мы сердечно благодарим добровольца Дарью из п. Дедовичи, которая давно является нашей связующей ниточкой с бабушками из отделения. Она делает очень важную работу: встречает посылки, покупает угощение для пожилых людей, упаковывает подарки и многое другое. Тележку она тоже помогла доставить из транспортной компании в Пскове до п. Дедовичи. Благодарим нашу добрую, отзывчивую волшебницу за безвозмездный труд на благо одиноких пожилых людей. Пусть добрые дела вернутся стократ!

Дорогие наши друзья, бабушкам и дедушкам из сестринского отделения Дедовичской районной больницы вы всегда можете направить угощение по нашей акции с хештегом #вкуснаяпосылкавдомик.

Сюда предпочтительно прислать соки, детские пюре, бананы и мандарины. Заказ можно сделать на оптовой базе «Ивица». Они доставляют продукты по всей области, в том числе и в п. Дедовичи», – сообщили благотворители.

