Минсельхоз сообщил, что нет причин для удорожания хлеба в России

20:58, 25 января 2022, ПАИ

Минсельхоз РФ полагает, что нет причин для существенного удорожания хлебобулочной продукции в России. Об этом говорится в сообщении министерства, пишет ТАСС.

«В настоящее время отсутствуют предпосылки для существенного удорожания хлебобулочной продукции. При этом на рынке возможны отдельные случаи пересмотра цен на конкретные ассортиментные позиции, что является стандартной практикой взаимоотношений между производителями и торговыми сетями», – отмечается в сообщении.

В конце декабря прошлого года рост цен спрогнозировали производители хлеба. Они считают, что с ростом стоимости электроэнергии должен подорожать и хлеб.

При этом с начала 2020 года хлеб в России подорожал более чем на 20 %, вспомнил «Деловой Петербург».