В Великие Луки пришёл омикрон

23:15, 25 января 2022, ПАИ

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Три случая омикрон-штамма коронавируса выявлено в Великих Луках! Об этом сообщил глава Великих Лук Николай Козловский в Instagram.

Омикрон-штамм крайне заразен! Прививка – единственный способ защиты. В городе вся вакцина в наличии», – предостерёг глава города.