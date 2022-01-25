В Великие Луки пришёл омикрон
Три случая омикрон-штамма коронавируса выявлено в Великих Луках! Об этом сообщил глава Великих Лук Николай Козловский в Instagram.
Омикрон-штамм крайне заразен! Прививка – единственный способ защиты. В городе вся вакцина в наличии», – предостерёг глава города.
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