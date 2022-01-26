Эксперт рассказала о способах досрочной выплаты ипотеки

10:54, 26 января 2022, ПАИ

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко в интервью «Российской газете» назвала способ выгоднее погасить ипотеку. По ее словам, лучше сделать это в первой половине срока кредитования, чем во второй.

Дайнеко пояснила, что ипотечные платежи, как правило, аннуитетные. Платеж каждый месяц одинаковый, он состоит в пропорции из тела кредита и процентов. В первую половину срока кредитования в пропорции платежа больше процентов, а основной долг выплачивается медленно. Ближе к окончанию срока гасится преимущественно основной долг.

Эксперт пояснила, что досрочно погасить ипотеку можно двумя способами: частями или полностью. Выплата ипотеки частями позволяет уменьшить размер ежемесячного платежа или сократить срок кредитования. Первый вариант поможет снизить финансовую нагрузку, а второй — уменьшить сумму переплаты.

Также можно выбрать снижение платежа и обеспечить себе определенную гарантию платежеспособности в трудные времена, но продолжать платить все ту же сумму, что и раньше. В таком случае часть средств будет уходить в обязательный платеж, а часть — на досрочное погашение по заявлению. Это позволит постепенно снизить ежемесячный платеж и в дальнейшем закрыть ипотеку раньше, говорит Дайнеко.

«Но для этого нужно, чтобы в договоре не было минимальных ограничений по сумме досрочного погашения, например, не менее 40 процентов от платежа», — обратила внимание финансист.

Чтобы частично погасить долг, нужно обратиться в банк с заявлением при внесении денег. В заявлении следует указать сумму к погашению. В противном случае, если просто положить средства на счет, они попросту будут списываться согласно графику.

Помимо этого, ипотечный кредит можно погасить и полностью. Для этого на счет вносится вся сумма долга и проценты, которые начислены после последнего платежа. Погасившему долг заемщику будет выдана закладная, а с жилья будут сняты все обременения.