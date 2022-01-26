Студенты колледжа ПсковГУ приняли участие во всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давности»

14:05, 26 января 2022, ПАИ

Учащиеся колледжа ПсковГУ стали участниками всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности». В настоящее время продолжается региональный этап мероприятия, в котором могут принять участие школьники 5-11 классов, а также студенты, получающие среднее профессиональное образование. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Темы сочинений и жанры учащиеся колледжа определили после просмотра курса публичных уроков проекта «Без срока давности», посвящённых истории нацистских преступлений против мирного населения в годы Второй мировой войны.

Как отмечают организаторы, конкурсная комиссия приступила к оценке сочинений, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что каждое из них проникнуто уважением к истории Великой Отечественной войны.

Напомним, конкурс посвящён сохранению и увековечению памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, трагедии мирного населения СССР, жертвах военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Участникам предлагается написать текст (рассказ, письмо, сказку, дневник, очерк, репортаж, интервью, эссе, заочную экскурсию) на такие темы, как преступления нацистов против мирных жителей на оккупированной территории, архивные свидетельства о фактах преступлений нацистов и другие.

При подготовке к конкурсу ПсковГУ предлагает воспользоваться полезными ресурсами образовательного модуля «Великая Отечественная война: без срока давности».

1. Великая Отечественная война: без срока давности. Учебные материалы образовательного модуля. Псков, 2021.

2. Курс публичных уроков проекта «Без срока давности», посвящённых истории военных преступлений XX века.

3. ЭБД «Великая Отечественная война: без срока давности (типовые учебно-методические материалы по гражданско-патриотическому воспитанию и духовно-нравственному воспитанию молодежи)» (Свидетельство о государственной регистрации № 2021623127 от 23 декабря 2021 года).

Конкурс проводит Минпросвещения России совместно с руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Федеральный оператор – Московский педагогический государственный университет. Координатором мероприятия в Псковской области выступает Псковский областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий.

Более подробную информацию о конкурсе можно посмотреть здесь.