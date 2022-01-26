В Псковской области изменился размер пособия беременным

17:44, 26 января 2022, ПАИ

В Псковской области изменился размер пособия беременным женщинам и одиноким родителям, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отделения ПФР по Псковской области.

С прошлого года Пенсионный фонд выплачивает пособия родителям, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте 8–17 лет (то есть второй родитель умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении), а также родителям, или законным представителям ребенка, в отношении которого есть судебное решение о выплате алиментов. Кроме того, выплаты осуществляются женщинам, вставшим на учет в медицинскую организацию в ранние сроки беременности (от 6 до 12-й недели беременности (включительно).

В 2022 году Псковской области выплата семьям с одним родителем составит 6 125 рублей в месяц на каждого ребенка (50% от прожиточного минимума ребенка в регионе – 12 250 руб.), а выплата беременной женщине – 6 827 рублей (50% от прожиточного минимума трудоспособного в регионе – 13 654 руб.).

Важным условием для получения пособий является размер дохода семьи. По правилам он не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в субъекте (в Псковской области – 12 527 рублей). Добавим, что на сегодняшний день данные выплаты получает более 7,4 тыс. псковичей.

За январь 2022 год ежемесячные пособия в новом размере будут выплачены в период с 1 по 3 февраля.

Вся подробная информация о выплатах размещена на сайте ПФР или портале госуслуг.

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