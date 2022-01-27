Мокрый снег и гололед ожидается в Псковской области 27 января
27 января на территории Псковской области ожидается облачная погода. Ночью небольшой снег, днем небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.
В этот день в регионе будет дуть ветер южных направлений со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура по области ночью составит от -5 до -10 градусов, днем — от -4 до +1.
Атмосферное давление низкое.
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