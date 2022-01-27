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Политика

Началась 6-я сессия Псковского областного Собрания

Началась 6-я сессия Псковского областного Собрания. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с сессии регионального парламента 27 января.

Первая сессия Псковского областного Собрания в этом году начнётся с выступлений фракций и парламентского часа, посвящённого развитию первичного звена системы здравоохранения региона.

Кроме того, планируется внести изменения в закон Псковской области «О системе органов исполнительной власти Псковской области», утвердить план законопроектных работ Псковского областного Собрания депутатов на I полугодие 2022 года, признать утратившим силу пункт 32 статьи 26 закона области «О системе органов исполнительной власти Псковской области» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Псковской области».

Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

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