18-летний великолучанин украл из магазина бутылку виски
В Великих Луках росгвардейцы задержали молодого человека, который совершил кражу из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
26 января в 18:05 сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» прибыли в магазин на Октябрьском проспекте, где 18-летний местный житель украл бутылку виски. Правонарушителя заметил персонал магазина и нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия прибыл наряд.
По факту кражи проводится проверка.
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