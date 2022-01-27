18-летний великолучанин украл из магазина бутылку виски

11:07, 27 января 2022, ПАИ

В Великих Луках росгвардейцы задержали молодого человека, который совершил кражу из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

26 января в 18:05 сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» прибыли в магазин на Октябрьском проспекте, где 18-летний местный житель украл бутылку виски. Правонарушителя заметил персонал магазина и нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия прибыл наряд.

По факту кражи проводится проверка.