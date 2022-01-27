Александр Котов: Нужно сделать все, чтобы наши граждане получали своевременно медицинскую помощь

13:49, 27 января 2022, ПАИ

Тема модернизации первичного звена здравоохранения выбрана для парламентского часа на 6-й сессии Псковского областного Собрания депутатов в связи с большим количеством обращений от жителей Псковской области по поводу оказания медицинской помощи в первичном звене здравоохранения, отметил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Обращения граждан в первую очередь связаны с работой фельдшерско-акушерских пунктов межрайонных лечебных учреждений и скорой помощи.

«В первую очередь стоит отметить, что это тема национального проекта. Очень много запланировано мероприятий в связи с этой программой, запланирован большой объем финансовых средств до 2025 года — строительство новых ФАПов и строительство лечебных учреждений, врачебных амбулаторий, офисов для врачей общей практики, закупка медицинского оборудования. Безусловно, это повысит качество оказываемых услуг», - пояснил Александр Котов.

При этом депутат отметил, что все мероприятия по капитальному вложению в сферу здравоохранения не исчерпывают полностью те проблемы, которые образовались в Псковской области.

«Прежде всего мы это видим по обращениям граждан. Мне кажется, что важное значение имеет система организации медицинской помощи. Хорошо, когда граждане, обращаясь за получением медицинской помощи, четко получают направление к специалисту, диагноз и соответствующее лечение до полного выздоровления. Пока с этим очень много проблем», - пояснил Александр Котов и добавил, что эти проблемы могут быть связаны с нехваткой специалистов: врачей и среднего медицинского персонала. В этом направлении, по словам депутата, работает комитет здравоохранения и губернатор Псковской области Михаил Ведерников, который контролирует работу. Депутаты оказывают помощь.

«Понятно, что сейчас из-за активного распространения коронавируса сложно говорить об организации плановой медицинской помощи в том виде, в каком она должна быть. Мы все равно должны смотреть в будущее, пандемия рано или поздно закончится, и нужно сделать все, чтобы наши граждане получали своевременно медицинскую помощь», - резюмировал Котов.