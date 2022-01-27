Избегать паники и заниматься профилактикой заболеваний посоветовала псковичам инфекционист

14:35, 27 января 2022, ПАИ

В период подъёма заболеваемости нужно избегать паники и соблюдать меры профилактики. Об этом заявила главный внештатный инфекционист Псковской области, главврач Центра СПИД Елена Карзанова корреспонденту Псковского агентства информации.

По её словам, сейчас все перманентно инфицированы, так как мир уже два года живет в условиях пандемии. Помимо коронавируса сейчас фиксируется подъем сезонных заболеваний, например ОРВИ. Поэтому, в первую очередь, нужно соблюдать правила личной гигиены, социальную дистанцию в общественных местах.

Елена Карзанова добавила, что важен обильный питьевой режим, прогулки на свежем воздухе, здоровое питание, не следует злоупотреблять фастфудом. Также нужно стараться есть больше овощей и фруктов — в них есть витамины, которые необходимы для иммунной системы. Можно покупать в аптеке препараты для профилактики инфекционных заболеваний. «Например, аскорбиновую кислоту. Прекрасно зарекомендовал себя микроэлемент цинк. Многолетняя практика наблюдения говорит о том, что при снижении цинка в организме всегда идет склонность к респираторным заболеваниям, плохой заживляемости, повреждению кожных покровов», - отметила инфекционист. Также есть препараты, которые предотвращают проникновение вирусов в организм через слизистые, — физраствор, морская соль. Промывание рекомендуется проводить утром и вечером, перед выходом на улицу. Можно использовать оксолиновую мазь и «бабушкины» методы — клюквенный морс, чеснок.

«И самое главное — избегание паники. Стресс в виде панических мыслей, депрессивного состояния ослабляет иммунную систему. Нужно стараться даже в наше непростое время на жизнь посмотреть с позитивной стороны. Увидеть в зиме прелесть, не только холод, но и белый снег», - подчеркнула Елена Карзанова. Она предложила обратить внимание, как красиво блестит снег под лучами солнца и искусственным освещением - в этом тоже можно найти радость. «И просто от того, что ты утром проснулся, себя в зеркале узнал, руки-ноги шевелятся — это уже положительная эмоция. Я предлагаю людям не зацикливаться на программе, что «мы все обязательно заболеем». Это жизнь, и, к сожалению, мы каждый день сталкиваемся с инфекционными агентами, и наш иммунитет просто не дает развиться той или иной патологии», - отметила инфекционист.

Она подчеркнула, что важно сохранять себя и близких, оберегать коллективный иммунитет. По словам специалиста, очень важно своевременно вакцинироваться и ревакцинироваться. Елена Карзанова также попросила отнестись с пониманием к прививочной кампании подростков, которая стартует в Псковской области, так как это очень важно.

Напомним, Министерство здравоохранения РФ подготовило памятку для граждан о действиях в случае бессимптомного или легкого течения новой коронавирусной инфекции и острой респираторной вирусной инфекции.