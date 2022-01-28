Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Международный день защиты персональных данных отмечается 28 января

28 января, начиная с 2007 года, отмечается Международный день защиты персональных данных, сообщает calend.ru. Этот праздник был учрежден для того, чтобы пользователи Сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.

В некоторых странах этот праздник называется Днем конфиденциальности, а решение отмечать его было принято 26 апреля 2006 года комитетом министров Совета Европы. Эта дата соответствует годовщине подписания Конвенции Совета Европы от 28 января 1981 года «О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных».

Конвенция стала первым международным обязывающим инструментом в сфере защиты персональных данных, который определил механизмы защиты прав человека на неприкосновенность его личной жизни, а также предоставил определение понятия «персональные данные».

Основными принципами обработки и защиты персональных данных, предлагаемыми указанной Конвенцией, стали добросовестность и законность получения и обработки персональных данных; хранение персональных данных для определенных и законных целей и неиспользование их способом, несовместимым с этими целями.

Защита персональных данных должна осуществляться с применением соответствующих мер безопасности, что делает невозможным случайное или несанкционированное уничтожение или случайную потерю, а также предотвращает несанкционированный доступ, модификацию и распространение персональных данных.

В связи со стремительным развитием информационной и телекоммуникационной сферы, внедрением новых технологий, распространением инновационных, глобализационных и интеграционных процессов Конвенция стала основой для дальнейшего развития регулирования в сфере защиты персональных данных.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Сталкивались ли вы с мошенниками в сети?
Проголосовать >>>

28 января 2022

Почти 367 млн человек в мире заразились COVID-19
28 января 2022

Псковский инфекционист: Вакцинированные беременные женщины передают иммунитет ребенку

28 января 2022

Горводоканал предупредил об отключении воды на Рижском проспекте

28 января 2022

В Пскове на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной затруднено движение

28 января 2022

Мокрый снег с дождём ожидается в Пскове 28 января
28 января 2022

Почти 274 тысячи псковичей привились от коронавируса
28 января 2022

О проекте памятника, детском побеге и еде по ночам – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
27 января 2022

Чудовищная реклама пива появилась сегодня в Майкопе

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...