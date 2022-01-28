Псковский врач оценила возможность повторного заболевания COVID-19

12:21, 28 января 2022, ПАИ

Можно ли повторно заразиться новой коронавирусной инфекцией после перенесенного заболевания в октябре, рассказала главный внештатный инфекционист Псковской области Елена Карзанова, отвечая на вопросы подписчиков в прямом эфире на своей странице в Instagram.

По её словам, нужно реально относиться к тому, как человек перенес коронавирус в прошлый раз, действительно ли инфекция была подтверждена ПЦР-тестом или это просто предположение. «Наши защитные механизмы совершенно не подразумевают даже в одном семейном очаге, что все обязательно болеют той же самой инфекцией», - пояснила специалист.

Кроме того, сейчас идет смена штамма. «Если человек ни разу не вакцинировался, шанс заразиться омикроном повышается в разы. Грамотно проведенная вакцинация уменьшает тяжесть заболевания пациентов, доказано, что вакцинированные болеют значительно легче», - подчеркнула Елена Карзанова. Она также призвала грамотно относиться к своим хроническим болезням при их наличии, тогда инфекция переносится достаточно легко.

Медик добавила, что сейчас идет и подъем других респираторных заболеваний, от которых никто не застрахован.