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Происшествия

Тело утонувшей на Крещение женщины нашли в километре от проруби

Спустя полторы недели водолазы наконец нашли тело 41-летней Анны Усковой в реке Оредеж, сообщает 47news.ru. 19 января в Ленинградской области у деревни Выра женщина на глазах у своих детей и мужа прыгнула в необорудованную прорубь, после чего её моментально затянуло течением под лёд. Скорость течения в реке Оредеж достигает трёх метров в секунду.

Тело женщины обнаружено в 150 метрах от Рождественского моста вниз по течению, в километре от проруби.

Купель, в которую прыгнула Анна Ускова, была самодельной и не входила в список согласованных для крещенских купаний. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». По данным на 25 января, спасатели МЧС Ленобласти обследовали более 4,8 квадратного километра реки и совершили несколько десятков погружений. 

К поискам пропавшей привлекались волонтеры из Москвы, которые обследовали реку с помощью подводных дронов и инфракрасных камер. За два дня работы на месте происшествия они проверили 600 метров дна.

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