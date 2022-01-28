Дома престарелых в Псковской области перевели в закрытый режим работы
Стационарные учреждения соцзащиты в Псковской области переведены в закрытый круглосуточный режим работы со сменой персонала через 2 недели, сообщил на заседании оперштаба 28 января губернатор Михаил Ведерников.
Он напомнил, что сейчас из четырёх активных очагов в области сразу три приходятся на дома-интернаты.
«Мы уже сталкивались с такой проблемой ранее. Интернаты находятся под угрозой в связи с тем, что их часто посещают сторонние специалисты, прежде всего медики. В период подъёма заболеваемости этот риск необходимо исключить», - заявил глава региона.
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