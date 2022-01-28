Псковская область находится на 52-м месте среди регионов России по заболеваемости COVID-19

17:14, 28 января 2022, ПАИ

Псковская область находится на 52-м месте из 85 регионов России по показателю заболеваемости коронавирусной инфекцией. Уровень заболеваемости в регионе в два раза ниже, чем в среднем по РФ, сообщил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 28 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Нестерука, на второй неделе текущего года продолжился рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Всего за две недели заболеваемость выросла на 41%. Рост заболеваемости связан с завозом на территорию области нового штамма коронавирусной инфекции омикрон, который в пять раз заразнее, чем предыдущий штамм дельта.