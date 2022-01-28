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Политика

47-й выпуск «Псковского телеграма» готовится к эфиру

Псковскую область накрыла очередная волна коронавируса, оперштаб обновил ограничительные меры. Тем временем в мире продолжается истерия вокруг мнимой возможности агрессии против Украины, да такая, что в стороне от неё не остались и псковские отделения партий. Но это не мешает некоторым из них помнить о выборах: кто-то готовится к новым, а кто-то всё ещё оплакивает результаты предыдущих. Об этом в 47-м выпуске «Псковского телеграма» сегодня в 19:00 поговорят Александр Машкарин и Антон Сергеев.

Кроме того, ведущие обсудят судьбу памятника в Идрице, вокруг которого запущена новая волна слухов, а также вбросы по поводу работы Псковского мясокомбината. Также в центре внимания – липовые аккаунты федеральных политиков.

Выпуск «Псковского телеграма» можно посмотреть на портале ПАИ, в Телеграм-канале «Псковские новости» и в Youtube-канале ПАИ.

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