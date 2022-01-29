Водитель протаранил забор частного дома и скрылся с места происшествия в Пскове
Ночью на улице Юбилейной, 14 водитель иномарки не справился с управлением транспортным средством и снёс ограждение — протаранил забор частного дома, повалил столб и повредил две мачты освещения. Водитель скрылся с места происшествия, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
На месте аварии работали сотрудники ДПС и аварийной службы электросетей. Место оцеплено лентой из-за риска падения повреждённых мачт освещения. Обстоятельства выясняются.
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