«Единая Россия» активизирует подготовку к избирательным кампаниям
В «Единой России» начали подготовку к предстоящим избирательным кампаниям. Об этом в эфире «Псковского телеграма» рассказал советник губернатора Псковской области Антон Сергеев, ссылаясь на источники в партии.
По его информации, в пятницу, 28 января в «Единой России» прошла серия селекторов с регионами, которые были посвящены подготовке к избирательным кампаниям. Причем речь шла не только о местных, локальных выборах, но и косвенно о президентской кампании.
В ближайшее время в Псковской области в региональном отделении партии будет развернут избирательный штаб и начнут готовиться списки потенциальных кандидатов в органы местного самоуправления.
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