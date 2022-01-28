«Единая Россия» активизирует подготовку к избирательным кампаниям

14:11, 29 января 2022, ПАИ

В «Единой России» начали подготовку к предстоящим избирательным кампаниям. Об этом в эфире «Псковского телеграма» рассказал советник губернатора Псковской области Антон Сергеев, ссылаясь на источники в партии.

По его информации, в пятницу, 28 января в «Единой России» прошла серия селекторов с регионами, которые были посвящены подготовке к избирательным кампаниям. Причем речь шла не только о местных, локальных выборах, но и косвенно о президентской кампании.

В ближайшее время в Псковской области в региональном отделении партии будет развернут избирательный штаб и начнут готовиться списки потенциальных кандидатов в органы местного самоуправления.