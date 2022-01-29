Автоэксперт объяснил, почему зимой автомобили нужно проверять каждый день

23:54, 29 января 2022, ПАИ

В зимний период автомобили нужно проверять каждый день, пишет RT со ссылкой на автоэксперта, директора Национального общественного центра безопасности движения Сергея Канаева.

Он сообщил, что в период холодов увеличивается вероятность возникновения проблем со спуском шин.

Специалист посоветовал автолюбителям поднимать дворники на лобовом стекле, если транспортное средство остаётся на улице на всю ночь, чтобы те не примерзали и не выходили из строя.

Кроме того, по словам специалиста, нельзя оставлять бачок омывателя без омывающего средства, потому что дороги поливают кислотой и, если не работает омыватель, лобовое стекло будет мутным.

В заключение эксперт напомнил об обязательной проверке фар как в зимнее, так и в летнее время.