Четыре человека пострадали в ДТП на дороге Великие Луки – Невель

19:05, 30 января 2022, ПАИ

30 января, примерно в 10:00, на 17 км автодороги Великие Луки – Невель в Великолукском районе произошло ДТП, передает корреспондент газеты «Наш путь».

Известно, что управлявшая автомобилем «Лада Гранта» 52-летняя великолучанка выбрала небезопасный скоростной режим, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем «Киа Сорренто» под управлением 45-летнего жителя г. Невель.

В результате ДТП пострадали четыре человека: женщина-водитель «Лады», которой диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга; пассажир «Лады» - 55-летний мужчина, у него медики выявили закрытый перелом ребер, ушиб легких и другие травмы; а также водитель автомобиля «Киа», который получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы, и 41-летняя пассажирка «Киа», женщине диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы.

На месте происшествия работали сотрудники Отдела ГИБДД МО МВД России «Великолукский» и бригада скорой помощи.