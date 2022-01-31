Интернет-магазины России объявили киберпонедельник

09:08, 31 января 2022, ПАИ

31 января интернет-магазины России объявили киберпонедельник. Киберпонедельник – одна из крупнейших распродаж и акций скидок на товары. Это время онлайн-распродаж, когда интернет-магазины предлагают товары по сниженным ценам, которые можно приобрести, не выходя из дома.

В западных странах киберпонедельник, который ведёт свою историю из США, наступает в понедельник после «чёрной пятницы» (дня огромных скидок и распродаж) и является её продолжением, но уже не в «живых», обычных, магазинах, а в сети Интернет. А поскольку киберпонедельник, как и «чёрная пятница», проводится ежегодно в период подготовки к рождественским и новогодним праздникам, то он является одним из самых оживленных дней торговли для интернет-магазинов, большинство из которых предлагают своим покупателям грандиозные скидки.

В России первый киберпонедельник прошёл 28 января 2013 года и продолжался сутки. Но он никак не был привязан к «чёрной пятнице», которая проходила в декабре. Организатором акции в России выступила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), а поддержали её шесть компаний.

По словам организаторов, для онлайн-ретейлеров этот российский киберпонедельник прошёл вполне успешно – количество заказов возросло в четыре раза по отношению к обычному дню.